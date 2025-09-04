Diyarbakır'da Muhtardan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Diyarbakır'da mahalle muhtarı, hayırseverlerin de desteğiyle aldığı kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi muhtarı Hikmet Demir, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Mahallede bulunan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlık yapan Demir, hayırseverlerden temin ettiği defter, kalem, silgi, çanta gibi temel malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Demir, mahalle sakinlerinin maddi yüklerini azaltabilmek için çocuklar için çanta, kalem, silgi, kalemlik, defter, cetvel takımı, sulu boya, pastel ve boyama kalemleri gibi kırtasiye yardımlarını çevrelerinde bulunan hayırsever insanların destekleri ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Demir, "Yarınlarımızın parlayan yıldızları olan çocuklarımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin hedeflerine daha güçlü bir şekilde ilerleyebilmeleri ve yarınlara daha parlak adımlar atabilmeleri için elimizden geleni hayırsever insanlarımızın destekleri ile yapacağız" dedi. - DİYARBAKIR