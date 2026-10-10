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Diyarbakır'da kurşunlanan kuyumcuyu DİKO Başkanı ve Emniyet Müdürü ziyaret etti

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Diyarbakır'da kurşunlanan kuyumcuyu DİKO Başkanı ve Emniyet Müdürü ziyaret etti
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DİKO Başkanı Özer Sanal ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, iş yeri kurşunlanan, 100 bin dolar haraç istendiği belirtilen kuyumcuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sanal, Mutlu'yu makamında ziyaret ettikten sonra ikili kuyumcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kendisinden 100 bin dolar haraç istendiği ve defalarca tehdit edildiği belirtilen, iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret etti.

DİKO Başkanı Özer Sanal, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Sanal ve Mutlu, 100 bin dolar haraç istendiği, defalarca tehdit edildiği ve son olarak iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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