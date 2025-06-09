Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda Turist Akını

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda Turist Akını
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Kurban Bayramı'nın son gününde Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yıllardır tarihi ve manevi değeriyle öne çıkan bölgeleri ziyaret eden turistler, bayramı unutulmaz anlarla geçirdi.

Kurban Bayramı'nın son gününde Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinin son fırsatını değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi değeri yüksek noktalarına yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Sur ilçesinde dört ayaklı minare, Hz. Süleyman Cami, Ulu Cami, Müzeler, Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü ile Eğil'de bulunan Hz. Zülkifl Türbesi, en çok ziyaret edilen yerler arasında yer aldı. Gün boyunca yoğunluk yaşanan bu noktalarda vatandaşlar, hem tarihi dokuyu yakından görme imkanı buldu hem de bayramı manevi bir atmosferde geçirdi.

Diyarbakır'da bayramın son gününde gözlemlenen bu hareketlilik, kentin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sur İlçesindeki esnaflardan Umut Yiğit, yoğunluğun olduğunu ifade etti. Yiğit, "Yoğunluktan memnunuz, müşterilerden de memnunuz. Diyarbakır insanı gerçekten misafirperverdir. Turistler geliyor kendileri de görüyor. İnsanların gelip Diyarbakır'ı görmesi lazım" dedi.

Malatya'dan gelen Sümeyye Cennet, bayram tatili dolayısıyla turla birlikte geldiklerini söyledi. Cennet, "Güzel bir değerlendirme oldu bizim için. Turumuzda çok güzel gezdirdi Diyarbakır'da aynı şekilde övüldüğü kadar çok çok güzel. İnsanlar olarak da çok hoşlar, çok cömertler, çok bonkörler. Yolda gelene kadar birçok şeyi elimize tutuşturuldu ve bu durum çok hoş. Hiçbir şekilde ayrım yok onun dışında yurt dışından gelenler bile bu durumdan eminim ki çok memnundur. Biz güzel hissettik burada, güzel hissettirdiler. Günü birlik geldik ama kalma gibi bir durumumuz olursa yine de kalırız yani" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Ahmet Zelen ise, günü birlik geldiğini ama daha çok görülecek yerlerin olduğunu söyledi. Zelen, "Vaktimiz olsa keşke her yeri net bir şekilde, rahat bir şekilde gezebilsek. Gerçekten gelip görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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