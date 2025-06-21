Diyarbakır'da Kediye Saldıran Fare, İzleyenleri Şaşırttı

Diyarbakır'da Kediye Saldıran Fare, İzleyenleri Şaşırttı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaydedilen ilginç görüntülerde bir fare, yavru bir kediye cesurca saldırdı. Kedinin geri çekilmesiyle birlikte yaşanan bu sıra dışı anlar izleyenleri hem eğlendirdi hem de şaşırttı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, hayvanlar aleminde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Kediye saldıran fare hem şaşırttı hem de güldürdü.

Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent Mahallesi'nde kaydedilen ilginç görüntüler eşine az rastlanır cinsten. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görülüyor.

Alışılmışın dışındaki görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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