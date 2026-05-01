Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile oluşan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Çermik'e bağlı Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar ve Eşikler mezrasında Gül ve Polat aileleri arasında arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeni ile kavga çıkmış olayda toplam 5 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kırvar aşiret lideri Yusuf Kırvar'ın ve barış heyetinin girişimleriyle aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın barış ve kardeşlik üzerine yaptığı konuşmayla devam etti. Kırvar aşiret lideri Yusuf kırvar, sulhun gerçekleşmesinde olumlu tavır sergileyerek aralarındaki husumeti sonlandıran taraflara teşekkür etti.

Program, tarafların karşılıklı helalleşmesi, dua ve ikramla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı