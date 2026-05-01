Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile oluşan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Çermik'e bağlı Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar ve Eşikler mezrasında Gül ve Polat aileleri arasında arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeni ile kavga çıkmış olayda toplam 5 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kırvar aşiret lideri Yusuf Kırvar'ın ve barış heyetinin girişimleriyle aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın barış ve kardeşlik üzerine yaptığı konuşmayla devam etti. Kırvar aşiret lideri Yusuf kırvar, sulhun gerçekleşmesinde olumlu tavır sergileyerek aralarındaki husumeti sonlandıran taraflara teşekkür etti.

Program, tarafların karşılıklı helalleşmesi, dua ve ikramla sona erdi. - DİYARBAKIR

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı

İsrail, alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistlerini bakın nereye bıraktı
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor

Fener taraftarını kara kara düşündüren haber