Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Sadiye Tokay, 11 yaşındayken kaçırılan oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 600 gündür sürdürüyor. Oğlu Mehmet'in 2014 yılında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Sadiye Tokay, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlunun 11 yaşındayken kaçırıldığını belirten Tokay, "2014 yılında oğlum 11 yaşındaydı, HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Ben 2014 yılından beridir HDP'ye başkaldırıyorum. 5 yıldır oğlum için burada mücadeleme devam ediyorum. HDP diyor biz Kürtleri temsil ediyoruz. Hani bizim çocuklarımız? Dağa gönderdiler. Ben 12 yıldır mücadele veriyorum ama hala oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum eğer sen beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol. 50 kişiye yakın evlatlarımız gelip teslim oldu, sen de gel sıcak yuvana kavuş" dedi. - DİYARBAKIR