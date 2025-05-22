Diyarbakır'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelliler Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Engelli bireyler, türküler söyleyip, şiirler okuyarak ve halk oyunları ile gösteriler sunarak keyifli anlar yaşadı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelliler Haftası'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte engelli bireyler türküler söyledi, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu. Katılımcıların alkışlarla eşlik ettiği gösteriler yoğun ilgi gördü. Keyifli zaman geçiren engelli bireyler, programın tadını çıkardı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, etkinliğin engelli bireylerin topluma katılımı açısından ilham verici olmasını dilediğini belirterek, "Başta özel bireylerimiz olmak üzere bu programın yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi, hak ettikleri yaşam şartlarına erişebilmeleri için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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