Diyarbakır'da Dijital Detoks Etkinliği: 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın'

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2025 aile yılı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve YEDAM iş birliğiyle 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın' temasıyla dijital detoks etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin temel amacı, aile bağlarını güçlendirmek ve yüz yüze iletişimin önemini yeniden hatırlatmak olduğu belirtildi.

Modern yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen dijital cihazların, aile içi iletişimi zayıflatması üzerine hayata geçirilen dijital detoks etkinliği sayesinde bireylerin ve ailelerin, dijital dünyadan bir günlüğüne uzaklaşarak birlikte kaliteli zaman geçirmeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında katılımcılardan cep telefonu, tablet ve benzeri dijital cihazları belirli bir süreliğine bir kenara bırakmaları; bunun yerine ailece sohbet etmeleri, geleneksel oyunlar oynamaları ve birlikte yemek hazırlamaları teşvik edildi. Ayrıca, uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel aktiviteler ve nefes egzersizleri yapıldı.

Alanında yetkin uzmanlar, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, etkili iletişim teknikleri ve aile içi bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaştı. 'Teknolojiye Ara, Aileye Yakınlık' sloganıyla hayata geçirilen etkinliğin, dijitalleşen dünyada aile içi ilişkilerin kuvvetlenmesi adına atılmış değerli bir adım olduğu belirtildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2025 aile yılı süresince benzer etkinliklerle aileleri desteklemeye ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam edecekleri aktarıldı. - DİYARBAKIR