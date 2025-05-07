Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti

Diyarbakır'da Dijital Detoks Etkinliği: 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın'

Diyarbakır'da Dijital Detoks Etkinliği: 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında, aile bağlarını güçlendirmek ve yüz yüze iletişimin önemini hatırlatmak amacıyla 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın' temasıyla dijital detoks etkinliği düzenledi. Etkinlikte, katılımcılardan dijital cihazları bir kenara bırakmaları ve ailece kaliteli zaman geçirmeleri istendi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2025 aile yılı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve YEDAM iş birliğiyle 'Ekranlardan Uzak, Kalpten Yakın' temasıyla dijital detoks etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin temel amacı, aile bağlarını güçlendirmek ve yüz yüze iletişimin önemini yeniden hatırlatmak olduğu belirtildi.

Modern yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen dijital cihazların, aile içi iletişimi zayıflatması üzerine hayata geçirilen dijital detoks etkinliği sayesinde bireylerin ve ailelerin, dijital dünyadan bir günlüğüne uzaklaşarak birlikte kaliteli zaman geçirmeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında katılımcılardan cep telefonu, tablet ve benzeri dijital cihazları belirli bir süreliğine bir kenara bırakmaları; bunun yerine ailece sohbet etmeleri, geleneksel oyunlar oynamaları ve birlikte yemek hazırlamaları teşvik edildi. Ayrıca, uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel aktiviteler ve nefes egzersizleri yapıldı.

Alanında yetkin uzmanlar, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, etkili iletişim teknikleri ve aile içi bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaştı. 'Teknolojiye Ara, Aileye Yakınlık' sloganıyla hayata geçirilen etkinliğin, dijitalleşen dünyada aile içi ilişkilerin kuvvetlenmesi adına atılmış değerli bir adım olduğu belirtildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2025 aile yılı süresince benzer etkinliklerle aileleri desteklemeye ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam edecekleri aktarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Yok böyle maç! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Yıllarca unutulmayacak maç! İşte Devler Ligi'nde finale çıkan takım
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı

Asya'yı karıştıran savaş! ABD'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi
Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

Otoyolda ters yönde giden araç katliam yaptı! Görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.