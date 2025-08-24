Diyarbakır'da 40 Derecede Çocuklar Süs Havuzunda Serinliyor

Diyarbakır'da 40 Derecede Çocuklar Süs Havuzunda Serinliyor
Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna akın ediyor. Aileleriyle birlikte parka giden çocuklar, yüzme ve güneşlenme keyfi yaşıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, soluğu süs havuzunda alarak serinlemeye çalışıyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan Nasif Enginses, havanın sıcak olduğunu, herkesin yüzmeye geldiğini belirterek, "Su soğuk, onun için geliyoruz" dedi.

Onur Kaya ise, "Sıcaktır, yanıyoruz. Anzele çok güzel, serinliyoruz. İnsan yanıyor, ölüyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

