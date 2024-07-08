Diyarbakır'da 30 Yıllık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 30 yıl önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan kan davası, barışla sonuçlandı.

İlçenin Kırmataş köyünde 30 yıl önce 1 kişin ölmesiyle Tombak ve Tan ailesi arasında kan davası başladı. Taraflar arasında kanaat önderleri ve Kaymakam Doğukan Koyuncu'nun katılımıyla yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı. - DİYARBAKIR