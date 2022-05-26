Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir'i kabul etti - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Dr. Ahmed Zahir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Dr. Ahmed Zahir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erbaş, Maldivler'in Müslüman bir ülke olmasının etrafındaki ülkelere de İslam'ın tanınması ve tanıtılması noktasında büyük bir fırsat olduğunu değerlendirerek, iki ülkenin din eğitimi ve din hizmeti alanında yapacağı işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Maldivler İslam İşleri Bakanı Dr. Ahmed Zahir ise Başkan Erbaş'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hazır bulundu - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel