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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, Dünyadaki Sorunlara Tek Çözüm

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, Dünyadaki Sorunlara Tek Çözüm
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyadaki sorunların İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ile çözülebileceğini vurguladı. Kırıkkale'de düzenlenen programda, Diyanet personelinin doğru bilgiyle manevi rehberlik yapmasının önemi üzerinde durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyadaki sorunlar ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebilir. İslam'dan başka bir çözüm yoktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırıkkale İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Din Görevlileri Buluşması" programında konuştu. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin doğru bilgiyle milletin manevi hayatına rehberlik etmesi gerektiğini belirterek, "Kürsüde, mihrapta, minberde, sınıfta muhatap kitlemiz hangi seviyede olursa olsun, onların seviyesine uygun bir şekilde kitaptan ve sünnetten ayrılmadan din-i Mübin-i İslam'ı en doğru bir şekilde insanımıza ulaştırmamız, öğretmemiz lazım" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının dijital alana en çok önem veren kurumlardan biri olduğunun ifade eden Erbaş, doğru bilgiyle manevi rehberlik yapılmasının önemine işaret etti. Başkan Erbaş, "Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizi şöyle tanıtıyor; 'Resulullah da sizin için en güzel örnek vardır' buyuruyor. Peygamber varisleri de Resulullah'ın yolunda en güzel örnek olmalı, hepimiz en güzel örnek olmalıyız. Sizlerin bu vasıflara sahip olması, toplumda, çocuklar ve gençler üzerinde etkili olacaktır" dedi.

Dünyanın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını kaydeden Erbaş, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları var. Ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları, dağılmışlıkları, bölünmüşlükleri var. Aciz olduğumuz konulardan dolayı bu dağılmışlıktan, bu bozulmuşluktan cesaret alan bir avuç işgalci zalim, gözümüzün önünde burnumuzun dibinde kardeşlerimizi katlediyor, soykırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki sorunların ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebileceğini belirten Erbaş, İslam'dan başka bir çözümün olmadığını dile getirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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