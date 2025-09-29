Diyadin'de Minik Öğrenciler '1' Sayısını Eğlenceli Etkinliklerle Öğrendi

Ağrı Diyadin'de Minik Öğrenciler "1" Sayısını eğlenerek öğrendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent İlkokulu'nda ana sınıfı öğrencileri, "1" sayısını öğrenmek için keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde "1" sayısını yazdı, boyadı ve çeşitli materyallerle süsledi. Renkli kağıtlara hazırlanan çalışmalar, çocukların hem el becerilerini geliştirdi hem de öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdi.

Etkinlik boyunca büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları gururla sergileyerek öğrenmenin mutluluğunu paylaştı. - AĞRI