Diyadin'de Minik Öğrenciler '1' Sayısını Eğlenceli Etkinliklerle Öğrendi
Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tazekent İlkokulu'nda ana sınıfı öğrencileri, '1' sayısını öğrenmek için keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde sayıyı yazıp boyayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.
Ağrı Diyadin'de Minik Öğrenciler "1" Sayısını eğlenerek öğrendi
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent İlkokulu'nda ana sınıfı öğrencileri, "1" sayısını öğrenmek için keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde "1" sayısını yazdı, boyadı ve çeşitli materyallerle süsledi. Renkli kağıtlara hazırlanan çalışmalar, çocukların hem el becerilerini geliştirdi hem de öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdi.
Etkinlik boyunca büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları gururla sergileyerek öğrenmenin mutluluğunu paylaştı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel