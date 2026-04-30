Dışişleri Bakanlığından Küresel Sumud Filosuna yapılan saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosuna yapılan saldırı sonrasında filoda yer alan vatandaşlar için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.

Filoda yer alan vatandaşlar için girişimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı