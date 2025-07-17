Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Harem-i İbrahim Camii Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünü değiştirme girişimini ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbını reddettiğini duyurdu. Uluslararası hukukun ihlaline karşı BM ve UNESCO'nun tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin alıkonulmasına yönelik girişimleri reddettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Milyonluk vurgunla suçlanan vakıf başkanı havalimanında yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.