Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand’ı Ankara’da ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand’ı Ankara’da ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara’da bir araya geldi. Fidan, Anand’ı Dışişleri Bakanlığında ağırladı; iki bakan görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ı Dışişleri Bakanlığında ağırladı. İki bakan, Bakanlıkta bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı