Dinar Kaymakamı Uğuz, Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Hazan Uğuz, Dinar İlçe Devlet Hastanesi'ndeki idarecileri ve hastaları ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, Dinar İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında incelemelerde bulundu. Ziyarette Başhekim Uzm. Dr. Alparslan Çelik ile görüşen Kaymakam Uğuz, hastanede sunulan hizmetler, devam eden çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

Hastane ziyareti kapsamında servisleri de gezen Kaymakam Uğuz, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek acil şifalar temennisinde bulundu.

Dinar Kaymakamı Hazan Uğuz, sağlık çalışanlarına da özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR