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Dinar'da silahlı soygun girişimi

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Dinar'da silahlı soygun girişimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına giren bir şahıs silahını çekerek uzattığı çantayı iş yeri sahibinin dondurmasını istedi. İşletme sahibi soygun girişiminde bulunan şahsa olumsuz cevap verince ortalık bir anda karıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs elindeki çantayı bırakarak sırra kadem bastı. Polis ekiplerince olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, soygun girişimden bulunan şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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