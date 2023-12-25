Dilovası'nda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımı son aşamaya geldi

Dilovası'nda mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in 2019 seçim beyannamesinde yer alan ve mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Mahalle konaklarının vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artıracağının altını çizen Başkan Şayir, "Tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanacağı konaklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımına da devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız mahalle konakları vatandaşlarımızın pandemi sonrası sosyal yaşamlarına birlik ve beraberlik içinde katkı sağlamaktadır. Köseler Mahalle Konağımız 330 metrekare alan üzerinde 335 metrekare kapalı alana sahip olacak" dedi. - KOCAELİ