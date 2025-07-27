Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca Jandarma Karakolu'na Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Burdur'un Bucak ilçesine görevlendirilen Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Akköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na veda ziyaretinde bulundu.

Görev yeri değişen Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Akköy Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Faruk Temiz ve karakolda görevli personel ile bir araya geldi. Karakolun yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Kuruca, görev süresi boyunca jandarma teşkilatıyla uyum içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette personelle tek tek vedalaşan Kaymakam Kuruca, Komutan Temiz'e yeni görev döneminde muvaffakiyetler diledi. - AYDIN