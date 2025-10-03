Haberler

Didim'de Siber Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Didim'de Siber Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bilişim ve Teknoloji Şenliği kapsamında Didim'de öğrenci ve öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verdi. Etkinlikte 1150 öğrenci ve 50 öğretmen, dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'de düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Şenliği kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bin 150 öğrenci ve 50 öğretmen, dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerde; dijital bağımlılık, mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, oltalama yöntemleri ve adli bilişim incelemeleri gibi konular ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, internetin bilinçli kullanılması ve siber tehditlere karşı alınabilecek basit tedbirlerin önemi vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü! Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı

KYK yurdunda metrelerce yükseklikten yere düştü
Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu

Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.