Didim'de Siber Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'de düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Şenliği kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bin 150 öğrenci ve 50 öğretmen, dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerde; dijital bağımlılık, mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, oltalama yöntemleri ve adli bilişim incelemeleri gibi konular ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, internetin bilinçli kullanılması ve siber tehditlere karşı alınabilecek basit tedbirlerin önemi vurgulandı. - AYDIN