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Didim Belediyesi'nin Katkılarıyla Barış Konseri Düzenlendi

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Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından Barış Konseri düzenlendi. Konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi ve Didim Belediye Başkanı çiçek takdim etti.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından Barış Konseri düzenlendi.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından hazırlanan ve Didimli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserin sunumunu, Hatice Kum, şefliğini de Cem Sezgin gerçekleştirdi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserin sonunda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, şef Cem Sezgin'e çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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