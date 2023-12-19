Didim Belediyesi, Nazım Hikmet'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu Didimlilerle buluşturdu

Didim Belediyesi, 'Tiyatro Didim'de' etkinlikleri kapsamında, birbirinden güzel tiyatro oyunlarını Didimlilerle buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından, Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in annesi Celile hanımın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Celile" isimli tiyatro oyunu Didimlilerle buluşturuldu.

Didim Belediyesi tarafından, Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in annesi Celile hanımın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Celile" isimli tiyatro oyunu Didimlilerle buluşturuldu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya ve Didimli vatandaşlar izledi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur kadın Celile'nin sanata ve yaşama olan tutkusunun anlatıldığı oyunda sanatseverler duygusal bir yolculuğa çıkarıldı. Ali Yalçıner'in kaleminden çıkan, besteleri Gökmen Özveri'ye, dramturjisi Bülent Bayrak'a ait olan Celile karakteri ünlü tiyatrocu, oyuncu Ayşegül Yalçıner'in hayat verdiği tiyatro oyunu Didimliler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Tiyatro oyununun sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Celile karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşegül Yalçıner'e çiçek takdim etti.