Didim Belediye Başkanı'nın Evine Yapılan Saldırının Şüphelileri Serbest Bırakıldı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak tutuklanan şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı.

2024 yılının Kasım ayında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın ikamet ettiği Efeler Mahallesi'ndeki evinin kurşunlanma olayı sonrasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheliler ve bazı isimleri göz altına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Aralık 2024 tarihinde Didim'de adliyesine sevk edilmişti.

O tarihte gözaltına alınan D.Y., H.E., M.A.E., G.B.,H.K. isimli 5 şüpheli mahkemeye sevk edilmiş, şüphelilerden D.Y., H.E., ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Aradan geçen 10 aylık süre sonrasında 24 Eylül'de görülen dava neticesinde tutuklu bulunan şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili yargılamanın ise devam ettiği öğrenildi. - AYDIN