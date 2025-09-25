Haberler

Didim Belediye Başkanı'nın Evine Yapılan Saldırının Şüphelileri Serbest Bırakıldı

Didim Belediye Başkanı'nın Evine Yapılan Saldırının Şüphelileri Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin kurşunlanmasıyla ilgili tutuklu olan 5 şüpheli, 10 aylık sürecin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yargılamanın devam ettiği belirtildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak tutuklanan şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı.

2024 yılının Kasım ayında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın ikamet ettiği Efeler Mahallesi'ndeki evinin kurşunlanma olayı sonrasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheliler ve bazı isimleri göz altına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Aralık 2024 tarihinde Didim'de adliyesine sevk edilmişti.

O tarihte gözaltına alınan D.Y., H.E., M.A.E., G.B.,H.K. isimli 5 şüpheli mahkemeye sevk edilmiş, şüphelilerden D.Y., H.E., ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Aradan geçen 10 aylık süre sonrasında 24 Eylül'de görülen dava neticesinde tutuklu bulunan şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili yargılamanın ise devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Korku insana neler yaptırıyor
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.