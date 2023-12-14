Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmaları denetledi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Latif Akyol ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarına yoğun tempo ile devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Latif Akyol yerinde denetleyerek, yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Denetlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atabay; "Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz yol çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız Latif Akyol ile yerinde inceledik. Kentimiz gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor, vatandaşlarımızın daha güzel bir kentte yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - AYDIN