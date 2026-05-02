Emeklilere 4 bin lira ikramiye: Dalga geçmekten başka anlamı yok

Güncelleme:
DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, emeklilere verilen 4 bin lira ikramiyenin günümüz koşullarında değersiz olduğunu ve emeklilerle dalga geçmek anlamına geldiğini söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, "Bugün gelinen noktada emeklilere 4 bin lira ikramiye vermek emeklilerle dalga geçmekten başka bir anlam taşımıyor. Günümüz koşullarında 4 bin liranın artık bir kıymeti kalmamıştır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz" açıklamasına DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir'den tepki geldi. Demir, şunları söyledi:

"Bu yasa çıkarılırken bunun en azından, enflasyon oranında artışı, bir biçimiyle esas alınarak bu ikramiye verilmeye başlanmıştı. Bugün gelinen noktada emeklilere 4 bin lira ikramiye vermek emeklilerle dalga geçmekten başka bir anlam taşımıyor. Günümüz koşullarında 4 bin liranın artık bir kıymeti kalmamıştır. Emekli en azından bayramda torunlarına hediye, evine gelecek misafirlere şeker, çikolata, kolonyas almayı planlıyordu. Bakanın açıklamasıyla emeklinin yeniden 4 bin liraya mahkum edilmesini anlayabilmek mümkün değil. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada. Emekliler yoksullukla, açlıkla ve sefaletle mücadele etmek durumundalar. Asgari ücretin altında aldıkları ücret, onların bir haftasını ancak geçirebilecek bir ücrettir. Bakanın bu açıklamasını esefle karşıladığımı, kabul etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA
