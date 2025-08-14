Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye Özel Çelenk

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ak Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel çelenk gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. Bin 071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA