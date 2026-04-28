Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demirledi

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sahil bölgelerinde harekatlilik de artmaya başladı. MSC Divina isimli kruvaziyer gemisi, 3 bin 78 yolcu ve 1300 mürettebatıyla Marmaris Limanı'na demirledi.

Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, gün boyunca Marmaris sokaklarına akın ederek ilçe merkezinde gezintiye çıktı, çarşı ve sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu. Geminin, programı kapsamında bugün saat 17.00'de limandan ayrılarak Napoli'ye hareket edeceği öğrenildi. - AYDIN

