'Derman Ali Baba'nın vasiyeti Cumhurbaşkanına ulaştırılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Derman Ali Baba" olarak tanınan kentin en eski aktarlarından Ali Alp'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kaleme aldığı şiir, ölümünden önce bıraktığı vasiyet doğrultusunda Cumhurbaşkanına ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Ali Alp'in, vefatından önce oğlu Hasan Alp'e emanet ettiği şiir, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a verildi.

Hasan Alp, babasının vasiyetini yerine getirmek için şiiri milletvekillerine teslim ettiğini belirterek, "Babamı maalesef 10 ay önce kaybettik. Evladına iki adet vasiyeti vardı. Bunlardan biri cumhurbaşkanımız için kaleme aldığı şiiri kendisine vermekti ama buna ömrü yetmedi. Son dönemlerinde bu şiiri Cumhurbaşkanımıza ulaştırmamı söyledi. Bende milletvekillerimizden yardım istedim ve destek vereceklerini belirttiler. Teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, şiiri en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıracaklarını aktardılar. - KARABÜK