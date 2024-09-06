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Dereye düşen köpek iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, iş makinesinin kepçesine bindirilerek kurtarıldı. Köpeğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Dereye düşen köpek iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, iş makinesinin kepçesine bindirilerek kurtarıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayda, ilçe merkezinden geçen dereye düşen bir köpek mahsur kaldı. Köpeği gören vatandaşlar, bölgede bulunan DSİ'ye ait iş makinesi operatöründen yardım istedi. Vatandaşlardan biri iş makinesinin kepçesine binerek dereye indi. Derede bulunan köpek vatandaş tarafından sakinleştirilerek iş makinesinin kepçesine bindirildi. Vatandaş ile birlikte dereden çıkan köpek, koşarak uzaklaştı.

Köpeğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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