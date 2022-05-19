Derecik'te tırpanla ot biçme sezonu başladı - Haberler

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Derecik'te tırpanla ot biçme sezonu başladı

İhlas Haber Ajansı - Ferhat Yılmaz - Yerel
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Derecik'te tırpanla ot biçme sezonu başladı Hakkari'nin Derecik ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için tırpanla ot biçmeye başladı.

Derecik'te tırpanla ot biçme sezonu başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için tırpanla ot biçmeye başladı.

Derecik ilçesine bağlı köylerde hayvan sahipleri kışlık yem ihtiyacı için kolları sıvadı. Çiftçiler imece usulü çalışarak, ot biçme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ot biçme süresi kısa olduğu için herkesin birbirine yardım ettiğini dile getiren Ethem Yilmaz, "Ot biçme sezonu başladı. Dünden hazırladığımız tırpanlarımızla ot biçmeye geldik, aşamalı bir süreçten geçiyor. İlk önce otları bitiyoruz, sonra bekletiyoruz. Bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Ertesi gün gelip sarıyoruz ve balya haline getiriyoruz. Daha sonra onları istifleyip kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Araziler engebeli olduğu için daha çok tırpanla biçiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yılmaz - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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