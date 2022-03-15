Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı - Haberler

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Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen ve birçok yemekte kullanılan kenger bitkisini toplama sezonu başladı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen ve birçok yemekte kullanılan kenger bitkisini toplama sezonu başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamlarda yetişen kenger otunu kürek yardımıyla topraktan çıkarıyorlar. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde de tüketiliyor.

Bölgede özellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger, çoğu dar gelirli ailenin geçim kaynağı da oluyor. Mart ayının başlarında yetişen kenger, yöre halkının vazgeçilmezi haline geldi. Birçok yemekte tüketilen kenger otunun faydasının saymakla bitmeyeceğini ifade eden İdris Yılmaz, "Bugün kenger toplamaya geldik. Sabah erkenden gelip akşama kadar burada kenger topluyoruz. Burada dikenleri alıyoruz, sonra eve götürüp doğruyoruz. Sıcak suda kaynatıldıktan sonra isteğe bağlı olarak tüketilebilir. Kim nasıl istiyorsa öyle yiyebilir. Kimi yoğurdun içinde kimi peynirde kullanılıyor. Aynı zamanda yörenin vazgeçilmezi diyebiliriz. Birçok yemekte kullanıyoruz. Kebabı çok güzel olur tavsiye ediyorum. Faydaları saymakla bitmiyor, tansiyona, şeker hastalığına, kansızlığa ve halsizliğe iyi gelir. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişiyor. Ancak en erken burada yetişiyor. Şubat ayı sonlarında mart ayı başlarında yetişiyor" dedi. - HAKKARİ

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari, Derecik, Mart, Yerel, Haberler

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