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Depremin Vurduğu Hatay'da Afetzede Osman Kara Yeni Yuvasının Anahtarını Aldı

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Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan afetzede Osman Kara, TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvasının anahtarını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da afetin yaraları sarılıyor. Kentin dört bir yanında TOKİ tarafından inşa edilen binalar her geçen gün yükseliyor. Payas ilçesinde de 1. ve 2. Etap deprem konutlarının anahtarları sahiplerine teslim edildi. Payas'ın Sincan Mahallesi'nde yaşayan Osman Kara'nın da evi depremde ağır hasar almış ve yıkılmıştı. Kara, ilçede bulunan TOKİ'lerde kuradan çıkan konutu için ön sözleşmeyi imzalayarak, yuvasının anahtarını aldı.

Yeni yuvası için teşekkürlerini dile getiren Osman Kara, "6 Şubat depreminde evi yıkılanlardan biriyiz, Allah milletimize o depremi bir daha yaşatmasın. Şu an var ya gerçekten kendimi tutamıyorum yani o anı hatırladıkça üzülüyorum. Öyle bir şey oldu ki aha şu yaşıma kadar böyle bir şey hiç görmedim. Depremi gördüm ama bu bir başkaydı. Allah kısmet ederse işte evimizi hazırladığımız zaman taşınacağız. Bu bir nimettir yani ben görmedim böyle devletin ev verdiğini. Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah, yapanlardan edenlerden ve teşvik edenlerden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden rabbim razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Kara Deprem Hatay Yerel Yaşam Güncel Haberler

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