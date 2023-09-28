Depremin tahrip ettiği yollar asfaltlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi'nin ardından il genelinde hasar olan yollarda bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin yaralarının sarılması için çalışmalarını hızlandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yollarda bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, depremden önce altyapısını tamamladığı Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde yolu daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt çalışması gerçekleştirdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ HER YERDE SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Yapılan asfalt çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Savaş, " Çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremin izlerini silmek için ilk günden itibaren Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak maddi ve manevi birçok kaybımız olmasına rağmen Hatay'daki hizmetleri canı gönülden yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de Karahüseyinli mahallemizdeyiz. Buradaki yolumuzu asfaltladık. Yıkımın az olduğu ve molozları taşınmasının az olduğu yerlerde daha çok asfalt çalışması yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü burada fazla inşaat olmayacağı ve ağır vasıtaların geçmeyeceği için yollarımızın bozulma ihtimali daha az. Hatay'ımızı inşa ettikçe inşa edilen yerlerin yollarını ve altyapısını yapmaya devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmetleri hiç bırakmadı. Çalışmalarımız her yerde son hızıyla devam ediyor. Bu güzel yolumuz da hepimize hayırlı olsun" dedi. - HATAY