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Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, depremden etkilenen köylere yaptığı ziyarette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, depremden etkilenen köylere yaptığı ziyarette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, geçtiğimiz hafta Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü ziyaret etti. Kaymakam Ünsal depremden etkilenen evleri tek tek gezip yerinde inceledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Ünsal, depremden zarar gören vatandaşların evleri ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyetinin ivedi bir şekilde giderileceğini söyledi. - ADIYAMAN

Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Arıkonak, Malatya, Yerel, Haberler

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