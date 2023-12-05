Depremde hayvanları telef olan çiftçilere destek sağlandı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, depremde hayvanları telef olan çiftçilerin kayıplarının karşılandığını açıkladı. Toplam bin 95 büyükbaş hayvan ve 10 bin 859 küçükbaş hayvan dağıtılarak zararlar telafi edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, depremde hayvanları telef olan çiftçilerin kayıplarının karşılandığını açıkladı.

Milletvekili Resul Kurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6 Şubat asrın felaketinde Adıyaman'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanı telef olan üreticilerimizin zararları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılandı.

Depremde telef olduğu tespit edilen ve hayvancılık kayıt sistemine kayıtlı olan 745 çiftçimize toplam bin 95 büyükbaş (inek, dana, tosun), 10 bin 859 küçükbaş (koyun, keçi) hayvan dağıtıldı. Hayvanı telef olan üreticiler için toplam 162 milyon TL tutarında hayvan alınarak üreticilere teslim edildi. Eksik kalan sadece 200 adet büyükbaş hayvan dağıtımı da kısa zamanda verilerek hayvan zararı telafi edilmiş olacak" dedi. - ADIYAMAN