Denizli yerel haberi... 50 Bin Kişi, Babadağ Keşkek Hayrı'nda Buluştu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 24. Babadağ Keşkek Hayrı yapıldı. 50 bin kişinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

1600 kilo et ve 1 ton buğdaydan yapılan 50 kazan keşkek, 50 bin Babadağlı ve Denizlili'yi bir araya getirdi.Etkinlikte Babadağlı vatandaşlar, yöreye ait doğal, kültürel ürünlerinde tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi.

Babadağ Keşkek Hayrı Komitesi etkinlikte emeği geçen isimlere teşekkür plaketlerini takdim etti.

"BİRLİK BERABERLİK VE DAYANIŞMA RUHUNU YANSITAN BİR ORGANİZASYON."

Etkinliğe ev sahipliği yapan Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, konuşmasında şunları söyledi:

"Keşkek bizim çok önemli bir lezzetimiz. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir lezzet. Bugün aslında keşkek yemek bir bahane, hem organik ürünlerimizin satış stantları, Babadağ'a özgür kültürel ve yerel değerlerimizin ön plana çıkarılması, hem bütün Türkiye'de ve dünyada yaşayan Babadağlı hemşehrilerimizin buradaki akrabaları, eş, dostlarıyla bir araya gelmesi, sıla-i rahim yapması, hasret gidermesi adına böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Tabii ki keşkek hayrında çok önemli bir hazırlık yapıldı hem maddi hem de manevi anlamda. Bütün sanayici ve iş adamlarımızın katkıları ile ve Babadağ Belediyemizin ev sahipliği ile, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bir organizasyon.

Aslında bizim festivallerimiz Eylül ve Ekim aylarında yapılıyor. Eylül ve Ekim aylarının bizim için özelliği; ceviz gibi, kestane gibi, tarhana gibi, salça gibi turşu gibi farklı lezzetlerimizin organik ürünlerimizin en bol olduğu mevsim. Bugün de satış yapmak isteyen bütün Babadağlı hemşehrilerimizin stantlarını açtık. Onlar da gelen misafirlerimize hem Babadağ'a özgür ürünlerini satıyorlar, hem de bu işten ekonomik bir kazanç sağlıyorlar. Bu da bizlere ayrıca mutlu ediyor."

"BABADAĞ ARTIK YALNIZ DEĞİL"

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da şöyle konuştu:

"Keşkek denilince bizim aklımıza hep Babadağ geliyor. Bugün de ciddi bir dayanışma ve yardımlaşmanın örneği olan ve Babadağ için önemli olan, Denizli'nin tanıtımı için de önemli olan, keşkek hayrına biz de teşekkür etmek ve hayırımız kabul olsun demek için geldik. Gerçekten bugün Denizli burada. Hem Babadağ'ın tanıtımı, hem keşkeğin tanıtımı, hem de bu geleneksel keşkek kültürünün sürdürülmesinden dolayı emeği geçenlere ve Belediye başkanımıza teşekkür ederiz.

Babadağ'da millet ittifakı adayımız Ali Atlı'nın kazanmasından sonra, Babadağ etkinliklerle dolup dolup taşıyor. Babadağ artık yalnız değil, Babadağlı artık yalnız değil. Bu etkinliklerle hem Babadağlı hemşehrilerimizin esnaflarımızın yüzü gülüyor hem de bu kadar kalabalığı Babadağ'da ağırlamaktan dolayı bizler de çok mutlu oluyoruz."

"BU SENE SAYI ARTIŞI VAR"

Etkinliğin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Babadağ Keşkek Hayrı Heyeti üyesi, iş insanı Rıza Sezen ise 24. Babadağ Keşkek Hayrı'yla ilgili, şu açıklamayı yaptı:

"Hayrımızı en son 2019'da yaptık, koronadan dolayı iki sene yapamamıştık. Bu sene çok güzel iştirak var, iş adamlarımızın hayırseverlerimizin katkıları da bu sene çok güzel. Biz heyet olarak gittiğimizde hiçbir sanayicimiz, iş yeri sahibi arkadaşlarımız, bizleri boş göndermediler, takdirle karşıladılar. Bu emeğimizden dolayı teşekkür ettiler bize. Çünkü birilerinin bu işi üstlenmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız iş kolay bir şey değil. Ben Babadağ'da oturuyorum ama en az 10 gün, Denizli'de sabah 8 akşam 8 mesai yaptık, günde 25-30 tane hayır severimizin kapısına gittik. Bu sayede hem bu maddi katılımı hem de manevi katılımı sağlamış olduk. Her fabrikanın her iş yerinin önüne afişimizi astık, etkinliğimizi duyurduk. İnşallah gelen misafirlerimiz de memnun kalmışlardır.

Bu sene sayı artışı var çünkü biz bir aydan beri bu görevi üstlendiğimizden duyuruları çok iyi oldu. 2019'da yaptığımızda bir haftalık süremiz vardı. O dönem okul açılacağı için son anda harekete geçmiştik. O sene yine de katılım güzel olmuştu ama bu sene her şeyi ikiye katladık, hem maddi hem de manevi anlamda. 1600 kilo et, 1 ton buğday yapılan 50 kazan keşkeğimiz var. Bu 50 bin kişiye yetecek. Gelen vatandaşlarımız hem burada keşkeğini yiyor hem de aldığımız poşetlerle evlerine götürüp afiyetle yiyebilecekler."