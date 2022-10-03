Denizli haberi | Honaz'ın Yolları Yenileniyor

Honaz Belediyesi ekipleri, ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirme hedefiyle yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Honaz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçede ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

"MERMER VE TRAVERTEN İŞLETMELERİNİN LOJİSTİK SORUNU GİDERİLDİ"

Sathi kaplama asfalt ile kilit parke taşı döşeme ve yol onarma işlemlerinin sürdüğünü belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "İlçe genelimizde rutin belediye hizmetlerimizin yanında yol yapım ve düzenleme işlerimizi de devam ettiriyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçemiz bir sanayi bölgesi. Tekstil, makine ve deri sanayi işletmelerinin yanı sıra traverten ve mermer fabrikaları da yoğun olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kocabaş Mahallemizde yer alan Ballık Boğazı ülkemizin önemli traverten yataklarının bulunduğu bir bölge. Mermer ve traverten işletmelerinin bulunduğu alandaki yaklaşık 5 kilometrelik yol hem yetersiz kalıyor hem de ürünlerin taşınmasında ve fabrikalara ulaşımda özellikle kış günleri çamurdan, yaz günleri ise tozdan etkileniliyordu. Burada önemli bir çalışma gerçekleştirerek mevcut yolu tekrar düzenledik. Genişletme ve dolgu çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yolu sathi kaplama asfalt ile kaplayarak trafiğe açtık. İşletme sahiplerine hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kepenek, Honaz Belediyesi ekiplerinin bütün imkanlarıyla seferber edildiğini ve açılacak olan yeni caddelerle vatandaşın karşı karşıya kaldığı trafik problemlerinin azalacağını vurguladı. Kepenek, özellikle sanayi siteleri işletmelerinin ulaşım için yeni düzenlenen bu yolları kullanmaları ile birçok ulaşım sorununun çözüme ulaştığını da sözlerine ekledi.