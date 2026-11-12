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Demirözü Kaymakamı Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür'de muhtarlarla görüştü

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Demirözü Kaymakamı Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür'de muhtarlarla görüştü
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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere kurum amirleri de eşlik etti; Ahat, köy muhtarlarından köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüşen Kaymakam Ahat, Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Devetaşı Köyü Muhtarı Ertan Ölmez ve Eymür Köyü Muhtarı Erdönmez Peker'den köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Köy odalarında da vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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