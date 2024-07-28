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DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor

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DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarını görmezden gelen bazı sendikaların 3 yıldır sendika barajı ile uğraştığını belirtti. Uçar, bu sendikaların çalışanların ve emeklinin haklarını kendi menfaatleri için görmezden geldiğini ifade etti.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarının aklından dahi geçirmeyen bazı sendikaların, 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalktıklarını ifade etti.

Bu sendikaların, çalışanların ve emeklinin haklarını kendi menfaatleri uğruna görmezden geldiğini vurgulayan DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, "Masada dahi anlaşamayan ve şark kurnazlığı yapan sarı sendikaların kendi menfaatleri uğruna ortaklaşa gece yarısı komisyondan geçirerek Gazi Meclisin gündemine getirilen "Toplu Sözleşme İkramiyesi" adı altında %1 lik sendika baraj kılıfını Kanunlaştırmanın peşine düşmüşlerdir. DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf UÇAR; Yanlış hesap Bağdat'tan döner deyimiyle sarı sendikalar tarafından dikte edilen %1 baraj uygulaması, önce Danıştay, ardından Anayasa Mahkemesi ve bugün de Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Genel Kurul'unda veto edilmiştir. Ama bu defa Gazi Meclisten geri dönmüştür." dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Uçar daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Amaçları tekelleşmek olan, kendi çıkarları gözeten üç büyük sendika %1 barajın altında kalan, sendika üyelerine 190?, %1 barajının üstünde kalan sendika üyelerine 642? verilmesi öngörülen ayrımcı uygulama TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek sendika ayrımı yapılmaksızın tüm memurların lehine olacak şekilde güncellenerek kabul edilmiştir. Bu süreçte Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) in de üye olduğu Kamu Sendikaları Platformunda 85'in üzerinde bağımsız sendika ile birlikte eylem yapan, ILO Ankara temsilciliği önünde hak arayan Milletvekillerimizle görüşen sosyal medyada sesini duyuran tüm Sendika Genel Başkan ve teşkilatlarını yürekten kutluyoruz. Emekçinin emeğini gören inanan desteklerini esirgemeyen tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Uçar Kamu Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

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