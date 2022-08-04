DDK Başkanı Arıncı: "KPSS ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" - Haberler

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DDK Başkanı Arıncı: "KPSS ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz"

DDK Başkanı Arıncı: 'KPSS ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'daki oturumlarının iptaline ilişkin, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) 31 Temmuz'daki oturumlarının iptaline ilişkin, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Arıncı paylaşımında, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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