Dazkırı'da cami temeli atılıp, hacı adayları bilgilendirildi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde Kur'an kursunun temeli atılarak, hac ibadetlerini yerine getirmek için Dazkırı'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için bilgilendirme yapıldı.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dazkırı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programında Fatih Camii müştemilatında yapılacak olan Kur'an Kursu inşaatının temel atma töreni İmamoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Programda hac ibadetlerini yerine getirmek için Dazkırı'dan kutsal topraklara hareket edecek hacı adayları için uğurlama törenide yapıldı. Burada bir konusma yapan ve hacı adaylarına bilgiler veren İmamoğlu, adayların sağsalim gidip gelmelerini diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı