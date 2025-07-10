Datça'da Merhum Başkan Ali Eren İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Datça'da Merhum Başkan Ali Eren İçin Lokma Hayrı Düzenlendi
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Datça Ülkü Ocakları, hayatını kaybeden başkanları Ali Eren için lokma hayrı etkinliği gerçekleştirdi. Eren, 3 Temmuz'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz hayatını kaybeden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren için Datça Ülkü Ocakları tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Ali Eren (35) 3 Temmuz Perşembe günü İskele Mahallesi Osman Akkaraca Sokak üzerindeki evinde annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Eren unutulmadı

Datça Ülkü Ocakları merhum başkan Eren için lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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