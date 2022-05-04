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Datça bayramda boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Datça bayramda boş kaldı

Muğla'nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.

Datça turizmi Ramazan Bayramı'nda umduğunu bulamadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman 50 kilometreyi aşması nedeniyle tur tekneleri deniz turu yapamadı. Sahildeki restoranlar ise boş kaldı. Datça sahil kesiminde oluşan rüzgar ise sörfçülere yaradı. Denizde rüzgar sörfü yapan, sörf tutkunları ise zaman zaman zor anlar yaşamalarına rağmen yaptıkları spordan keyif aldıkları görüldü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Muğla, Yerel, Haberler

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