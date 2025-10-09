Haberler

Darende'de ilkokul öğrencilerinden Gazze ve Filistin'e anlamlı destek

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Filistin ve Gazze için öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla anlamlı etkinlikler düzenledi.

Okulda gerçekleştirilen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Filistin'e destek amacıyla söyleşi düzenlendi ve dualar edildi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler Filistin bayrakları ve sembolik gemiler boyayarak duygularını sanata yansıttı. Okulun öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılım sağladığı "Harçlığım Gazze İçin" yardım kampanyası da büyük ilgi gördü. Öğrencilere dağıtılan zarflara harçlıklar konulurken, veliler de kampanyaya gönülden destek verdi. Toplanan zarflar öğretmenlerce oluşturulan komisyon tarafından sayılarak tutanak altına alındı. Elde edilen yardım, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir heyet tarafından Darende İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi.

Etkinlikler boyunca bazı öğrenciler kumbaralarındaki tüm paraları getirirken, bazı veliler de cüzdanlarında bulunan tüm nakit parayı bağışladı. Yardım zarfları Filistin bayrakları ve destek mesajlarıyla süslenirken, öğrenciler Özgür Filistin sloganları eşliğinde Filistin bayraklarını dalgalandırdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
