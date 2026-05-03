Dalyan'da Sezonun İlk Caretta Caretta Yuvası Belirlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

Dalyan kumsalı nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kumsalda sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti.

DEKAMER tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en iyi korunan, Avrupa'nın en iyi açık alan ilan edilen Dalyan İztuzu kumsalında 2026 yılı yaz sezonunda da başarılı bir çalışmanın yürütüleceğini şimdiden öngörüyoruz. 1990'larda 200-300 olan yuva sayısı son yıllarda 700'e yaklaşmıştır. Bu nedenle Dalyan kumsalı, deniz kaplumbağası koruma çalışmalarının başarılı sonuç verdiği, Türkiye ve Akdeniz için örnek gösterilen önemli bir alandır. Gönüllerimizin de katılımıyla gece gündüz kumsalın kontrolünü sağlayarak koruma ve izleme çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
