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Dalaman Müftüsü'nden Kaymakam Yakuta'ya Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Dalaman Müftüsü'nden Kaymakam Yakuta'ya Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti
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Dalaman İlçe Müftüsü Zekariya Çallı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret ederek, bu özel günün önemi hakkında sohbetlerde bulundu.

Dalaman İlçe Müftüsü Zekariya Çallı, Rebiülevvel Ayı'nın 12. günüyle başlayan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret edip etkinliklere davet etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü dolayısıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve beraberindeki personel, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemi ve anlamı üzerine sohbetler yapıldı. Kaymakam Mesut Yakuta, bu anlamlı günde Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve personeline teşekkür ederek, Peygamberimizin öğretisinin ve değerlerinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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