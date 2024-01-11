Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Hükümet Konağı İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz 10 Nisan 2020 tarihinde yatırım programına alınan ve 28 Aralık 2022 tarihinde ihalesi yapılan Dalaman Hükümet Konağı'nın inşaatı devam ediyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta inşaat alnında incelemelerde bulundu. Yeni hükümet konağının en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Kaymakam Yakuta, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MUĞLA