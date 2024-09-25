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Dalaman Kaymakamı Meslek Yüksekokulu'nu Ziyaret Etti

Dalaman Kaymakamı Meslek Yüksekokulu'nu Ziyaret Etti
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek yeni müdürü Doç. Dr. Ozan Kaya'ya hayırlı olsun dedi ve okulda yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ozan Kaya'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Dalaman Meslek Yüksekokulu'nda yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek eğitim kurumunun bağlı bulunduğu yeni yönetimi onurlandırdı. Ziyaret sırasında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ozan Kaya'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Yakuta, aynı zamanda okulda devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaretinde, okulun fiziksel ve akademik imkanlarının artırılmasına yönelik yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yakuta, bu gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam Yakuta, Dalaman Meslek Yüksekokulu'nun başarılarının artarak devam etmesi için gerekli adımların atıldığını vurgulayarak, eğitimde kalitenin yükseltilmesi adına yapılan yenilikçi yaklaşımları desteklediğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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