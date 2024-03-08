Dalaman Kaymakamı Hürriyet Mahallesi'nde Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman'a bağlı Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Değirmenci ve Çakır ailelerine hane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yakuta, aile bireyleriyle sohbet ederek, sağlık ve sıhhatlerini sordu.

Dalaman'da hane ziyaretlerine devam eden Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Hürriyet Mahallesi'nde Değirmenci ve Çakır ailelerini ziyaret etti. Ailelerin talep ve isteklerini dikkatle dinleyen Kaymakam Yakuta, ailelerin memnuniyetini kazanırken, taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağını belirtti.

Ziyaretlerde, Kaymakam Yakuta'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü ve Mahalle Muhtarı da eşlik etti. Bu ziyaretlerde, ailelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda gerekli yardımların yapılacağı vurgulandı. Kaymakam Yakuta, mahalle sakinlerine destek olma ve ihtiyaçlarına çözüm bulma konusundaki kararlılığını gösterdi. - MUĞLA